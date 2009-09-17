Європарламент закликає Литву захищати дітей, але не ображати геїв

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Європарламент закликає Литву переглянути останній закон про захист дітей з метою уникнення дискримінації на грунті сексуальної орієнтації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний проект резолюції було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 349 депутатів, проти – 218, утрималися – 46.

Депутати, звернувши увагу на необхідність захищати дітей, водночас зазначив, що новий закон Литви з цього приводу є нечітким і “може бути контроверсійно інтерпретованим”.

Згідно із схваленим у липні цього року литовським парламентом законом, було заборонено розміщення “публічної інформації, яка підтримує гомосексуальні відносини” в будь-яких місцях, які можуть бути доступними для дітей, оскільки це “може мати руйнівний вплив на розвиток дитини”.

У свої резолюції депутати Європарламенту зазначили, що цей закон, зокрема, не визначає, про які саме місця чи матеріали йдеться: книги, твори мистецтва, преса, реклама, музика, театр, виставки чи демонстрації.

У зв’язку з цим депутати Європарламенту закликали Литву забезпечити відповідність свого законодавства європейському законодавству в області громадянських прав та прав людини.