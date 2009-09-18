Лідери ЄС схвалили свою позицію перед саммітом G-20

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Лідери ЄС на самміті G-20 добиватимуться реформ банківського сектору та посилення боротьби з кліматичними змінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у підсумковому документі, схваленому 17 вересня на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

У документі, що визначає спільну позицію лідерів Євросоюзу напередодні самміту “великої двадцятки”, який має відбутися в американському Піттсбургу 23-24 вересня, зокрема, відзначається необхідність координованих дій країн G-20 в макроекономічній сфері, в тому числі за рахунок посилення ролі МВФ.

Одним з пріоритетів при виході з фінансової кризи, вважають лідери ЄС, має стати ринок праці, при цьому особливу увагу потрібно звернути на підтримку рівня зайнятості шляхом створення нових робочих місць та сприяння мобільності працівників, покращення навичок та знань робітників відповідно до потреб ринку та посилення здатності робітників адаптуватися до нових умов.

У сфері фінансового регулювання лідери ЄС закликають “велику двадцятку” до швидкої імплементації рішень в цій сфері, схвалених на попередніх саммітах, зокрема, щодо схвалення Базельської рамкової вимоги до капіталів банків (так званий Basel II), проведення консультації та створення єдиних стандартів в бухгалтерському обліку, суттєвого обмеження співробітництва з територіями так званого “податкового раю”.

У документі також окрему увагу приділено питанню винагороди керівникам банківських установ, відповідальним за управління ризиками. Винагороди таких банківських службовців мають бути обмеженими і повністю залежати від успіху чи неуспіху банків. Крім того, всі винагороди мають нараховуватися банками більш прозоро. Банки-порушники мають каратися санкціями на національному рівні.

Лідери Євросоюзу також висловилися на підтримку посилення ролі міжнародних фінансових інституцій. При цьому, вони підтвердили готовність ще на 50 млрд. євро збільшити свій внесок до МВФ - до 125 млрд. євро і закликають інші країни, які можуть збільшити внески, зробити це. У документі також наголошується на необхідності внесення змін до системи управління такими фінансовими інституціями, як МВФ та Світовий банк з розширенням представництва в керівних органах тих країн світу, які на сьогодні представлені менше, ніж могли б відповідно до своєї частки у світовій економіці.

Лідери ЄС висловили переконання у необхідності в повній мірі фінансувати програми допомоги найбіднішим країнам, зокрема, в рамках Цілей розвитку тисячоліття ООН.

Вони також наголосили на необхідності боротьби з кліматичними змінами, як для зменшення негативних наслідків глобального потепління, так і з метою подолання економічної кризи, оскільки інвестиції в нові “зелені” технології, на переконання лідерів ЄС, призведуть до створення нових робочих місць та відновлення економіки в цілому. При цьому, лідери ЄС стоять на тому, що розвинуті країни світу мають до 2050 року зменшити викиди СО2 в атмосферу на 80% або більше, порівняно з рівнем 1990 року.

Крім того, лідери ЄС хочуть відстояти на самміті “великої двадцятки” необхідність покращення енергетичної безпеки, зокрема, шляхом збільшення прозорості ринку нафти та газу, в тому числі, через обов’язкове оприлюднення інформації щодо ситуації на ринках нафти країн “двадцятки” та підвищення уваги до діяльності окремих учасників ринку.