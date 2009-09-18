Лідери ЄС вітають призначення Баррозу Президентом Єврокомісії

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Лідери ЄС привітали призначення Жозе БАРРОЗУ на другий термін Президентом Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві, схваленій на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 17 вересня.

“Зараз, після того, як юридична база призначення стала зрозумілою, шлях відкритий для призначення інших осіб на посади членів Єврокомісії”, - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Європарламент на засіданні в Страсбургу більшістю голосів підтримав продовження на п`ять років мандата португальця Жозе Мануеля БАРРОЗУ на посаді Президента Єврокомісії.

На підтримку Ж.БАРРОЗУ проголосували 382 депутати, проти - 219, утрималися - 117.