Лідери ЄС вітають призначення Баррозу Президентом Єврокомісії
Шлях відкритий для формування комісії
Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Лідери ЄС привітали призначення Жозе БАРРОЗУ на другий термін Президентом Єврокомісії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві, схваленій на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 17 вересня.
“Зараз, після того, як юридична база призначення стала зрозумілою, шлях відкритий для призначення інших осіб на посади членів Єврокомісії”, - зазначається у заяві.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Європарламент на засіданні в Страсбургу більшістю голосів підтримав продовження на п`ять років мандата португальця Жозе Мануеля БАРРОЗУ на посаді Президента Єврокомісії.
На підтримку Ж.БАРРОЗУ проголосували 382 депутати, проти - 219, утрималися - 117.