Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єр СОЛАНА розчарований лідерами України.

Як повідомив УНІАН аспірант департаменту слов’янських мов та літератури Гарвардського університету Олег КОЦЮБА, про це Х.СОЛАНА заявив 17 вересня, виступаючи у Гарварді.

Верховний представник ЄС, зокрема, заявив, що відчуває “глибоку фрустрацію” до України у зв’язку з тим, як її лідери управляли країною після Помаранчевої революції 2004 року.

На запитання про перспективи членства України в ЄС, Х.СОЛАНА заявив, що не очікує його у передбачуваному майбутньому. При цьому, він зазначив, що це не є секретом для керівництва України – ні для Юлії ТИМОШЕНКО, ні для Віктора ЮЩЕНКА.

У своїй промові Верховний представник ЄС також наголосив на вагомій ролі Росії в системі європейської безпеки:

"Справжня безпека в Європі неможлива без участі США та без того, щоб Росія знайшла своє місце у загальній Європейській ієрархії", - сказав він.

Разом з тим, Х.СОЛАНА наголосив, що, хоча Захід і припустився помилок та втратив деякі можливості у відносинах з Росією після завершення “холодної війни”, Росія також повинна запитати себе, яким був її внесок до пануючої атмосфери недовіри, особливо серед її сусідів.