Греція задоволена Женевськими переговорами по Грузії

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Грецьке головування в ОБСЄ заявляє про конструктив у переговорах щодо врегулювання ситуації в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ, розміщеному на офіційному сайті організації по завершенню сьомого раунду переговорів в Женеві., який відбувся 17 вересня

“З точки зору ОБСЄ ключовим елементом цього раунду дискусій був практичний детальний обмін думками щодо елементів потенційної угоди про невикористання сили та домовленостей з міжнародної безпеки”, - заявив спеціальний представник головуючого в ОБСЄ, Посол Каралампос КРІСТОПУЛОС.

“Очевидні розбіжності залишаються, але дискусія була конструктивною, націленою на внесок для стабільності та безпеки в неспокійному регіоні”, - додав він.

Представник Греції також повідомив, що наступний раунд переговорів в Женеві призначено на 11 листопада.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року, Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність і зараз фактично контролюються російськими військами.

Одразу після завершення війни з ініціативи ЄС розпочалися Женевські переговори щодо врегулювання ситуації в Грузії.