Генсек НАТО теоретично бачить Росію в Альянсі

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН теоретично не виключає членства Росії в Альянсі, однак зараз пропонує зосередитися на стратегічній співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“Відповідно статті 10 країни-члени можуть запросити будь-яку європейську країну, яка буде достримуватися принципів угоди. Росія є європейської країною, я вважаю, і з цієї точки зору, це можливо, якщо Росія відповідатиме критеріям”, - сказав він.

“Інше питання, чи подасть Росія заявку на вступ. Думаю, поки зарано говорити про це, тому важливо зараз побудувати стратегічне співробітництво”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.РАСМУССЕН запропонував посилити співпрацю з Росією, в тому числі в рамках Ради НАТО-Росія, якій він пропонує надати політичної ваги.