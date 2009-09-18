НАТО залишається відданим статті про захист територій своїх членів
Генсек НАТО коментує нові пропозиції щодо ПРО
Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує, що ніхто не повинен сумніватися у відданості членів Альянсу статті 5-ій угоди, яка стосується територіальної оборони країн-членів.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час виступу у Центрі Карнегі, відповідаючи на прохання прокоментувати рішення адміністрації Президента США Барака ОБАМИ відмовитися від попередніх планів адміністраці Джорджа БУША щодо розміщення елементів ПРО в Європі.
“Йдеться не про відмову від протиракетної оборони в Європі. Це – нові плани, які дадуть можливість захистити всі країни-члени НАТО”, - сказав він.
“Ніхто не повинен мати сумніві у відданості статті п’ятій щодо територіальної оборони”, - додав він.
Разом з тим, Генсек Північно-Атлантичного альянсу зазначив, що покращення відносин НАТО та Росії підуть на користь східним країнам-членам НАТО та сприятимуть зменшенню напруги в Європі.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент США Б.ОБАМА заявив про намір встановити нову систему протиракетної оборони у Європі, котра має враховувати також інтереси Росії. Ця система, за словами Б.ОБАМИ, буде більш технічнішою і маневренішою.
Нова система має замінити ту, про яку домовилася з урядами Польщі та Чехії попередня адміністрація США республіканця Джорджа БУША.