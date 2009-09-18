НАТО залишається відданим статті про захист територій своїх членів

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує, що ніхто не повинен сумніватися у відданості членів Альянсу статті 5-ій угоди, яка стосується територіальної оборони країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час виступу у Центрі Карнегі, відповідаючи на прохання прокоментувати рішення адміністрації Президента США Барака ОБАМИ відмовитися від попередніх планів адміністраці Джорджа БУША щодо розміщення елементів ПРО в Європі.

“Йдеться не про відмову від протиракетної оборони в Європі. Це – нові плани, які дадуть можливість захистити всі країни-члени НАТО”, - сказав він.

“Ніхто не повинен мати сумніві у відданості статті п’ятій щодо територіальної оборони”, - додав він.

Разом з тим, Генсек Північно-Атлантичного альянсу зазначив, що покращення відносин НАТО та Росії підуть на користь східним країнам-членам НАТО та сприятимуть зменшенню напруги в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент США Б.ОБАМА заявив про намір встановити нову систему протиракетної оборони у Європі, котра має враховувати також інтереси Росії. Ця система, за словами Б.ОБАМИ, буде більш технічнішою і маневренішою.

Нова система має замінити ту, про яку домовилася з урядами Польщі та Чехії попередня адміністрація США республіканця Джорджа БУША.