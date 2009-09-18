Генсек НАТО хоче допомоги Росії у згортанні ядерної програми Ірану

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН хотів би допомоги Росії у переконанні Ірану відмовитися від ядерної програми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“Я би хотів, щоб Росія приєдналася до нас, і здійснила політичний та дипломатичний тиск на Іран з тим, щоб він звернув свої ядерні програми”, - сказав Генсек НАТО.

“Мені здається, це і в інтересах Росії також”, додав він.

Як повідомляв УНІАН, Іран відновив свою ядерну програму в 2006 році. З того часу тривають переговори між світовою спільнотою та Тегераном про припинення цієї програми. Іран при цьому стверджує, що проводить дослідження виключно в мирних цілях.