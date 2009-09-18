В НАТО немає консенсусу щодо співпраці з ОДКБ

14:01, 18 вересня 2009
Новини ЄС
1 0

Але контакти відбуваються постійно

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. В НАТО поки немає консенсусу щодо співпраці з Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“У нас гарні відносини з окремими країнами-членами ОДКБ. Ми запросили голів ОДКБ, що змінюються, виступати з доповідями в рамках Ради Росія-НАТО та засідань Ради Північно-Атлантичного альянсу. Однак, поки остаточно в НАТО немає консенсусу щодо співпраці з ОДКБ”, - сказав він.

Довідка УНІАН. ОДКБ – військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року. Зараз до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киригизстан, Таджикистан, Узбекистан.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter