Брюссель. 18 вересня. УНІАН. В НАТО поки немає консенсусу щодо співпраці з Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“У нас гарні відносини з окремими країнами-членами ОДКБ. Ми запросили голів ОДКБ, що змінюються, виступати з доповідями в рамках Ради Росія-НАТО та засідань Ради Північно-Атлантичного альянсу. Однак, поки остаточно в НАТО немає консенсусу щодо співпраці з ОДКБ”, - сказав він.

Довідка УНІАН. ОДКБ – військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року. Зараз до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киригизстан, Таджикистан, Узбекистан.