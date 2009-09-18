Митники Польщі, України та Білорусі активізують співпрацю

Варшава. 18 вересня. УНІАН. Керівництво митних служб України, Польщі та Білорусі планує 22 вересня підписати спільну декларацію про активізацію співробітництва між відомствами.

Як повідомили УНІАН у посольстві України у Варшаві, документ планується підписати в рамках урочистостей з нагоди Дня митника, які відбудуться 21-22 вересня у пункті пропуску Кузниця-Білостоцька на польсько-білоруському кордоні.

«Підписання декларації сприятиме посиленню спільних регіональних дій митних органів сторін, а також підвищенню ефективності здійснення, захисту та спрощення легальної торгівлі між країнами», - відзначили у прес-службі.

У прес-службі додали, що зустріч голів митних адміністрацій України, Білорусі та Польщі пройде під егідою Всесвітньої митної адміністрації в рамках святкування 90-річчя створення митної служби Польщі.

Також у ході візиту планується робоча зустріч української делегації з представниками керівництва Митної адміністрації Республіки Польща на чолі з її Генеральним директором Яцеком КАПІЦЕЮ.

У ході цієї зустрічі будуть обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва і прийняті важливі рішення, які сприятимуть посиленню взаємодії двох митних служб у питаннях налагодження інформаційного обміну, боротьби з порушеннями митного законодавства, підготовки до проведення Євро-2012 та інші актуальні питання двостороннього співробітництва у митній сфері.

У ході цих зустрічей будуть обговорені питання подальшого розвитку митного співробітництва України з ЄС та активізації взаємодії з ВМО.