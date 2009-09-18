У ВР готують законопроекти для виконання зобов`язань перед РЄ

Київ. 18 вересня. УНІАН. У Верховній Раді України готуються для розгляду законопроекти, ухвалення яких забезпечить виконання Україно зобов’язань, взятих перед Радою Європи.

Про це сьогодні під час зустрічі з делегацією представників РЄ на чолі з генеральним директором Директорату політичних справ та демократії Ради Європи Жан-Луї ЛОРАНОМ заявив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-спікера, в рамках переговорів порушувалося питання навколо тих зобов’язань з боку України, які ще залишається привести у відповідність до норм Ради Європи. Це низка правових актів та положень національного законодавства, зокрема тих, що стосуються закону про прокуратуру та продовження реформування судової системи, приведення її у відповідність до європейських норм відповідно до рекомендацій Європейської комісії „За демократію через право” (Венеціанської комісії). За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, відповідні законопроекти готуються до другого читання у парламенті.

Він зауважив, що візити представників Ради Європи до України свідчать про те, що плідні контакти з офісом Ради Європи дають можливість відчути нову ініціативу і її плідну реалізацію в Україні. За словами першого віце-спікера, «те, що РЄ проводить в Україні багато дуже корисних заходів, сприяє зануренню українського політикуму і українських парламентаріїв в ті правові проблеми, які існують в нашій державі і налаштовує на вивчення того, яким чином ми інтегруємося в правовий простір Європи».

В рамках зустрічі сторони обговорили широке коло питань співробітництва України та Ради Європи, зокрема, взаємодію нашої країни з альянсом в рамках Плану дій із назвою «План дій Ради Європи щодо України на 2008-2011 рр.» у тому контексті, що цей документ покликаний забезпечувати підтримку виконання Україною її зобов`язань перед РЄ, посилення співробітництва між європейськими інституціями та Україною, а також сприяння приведенню національного законодавства у відповідність до європейських стандартів у галузі прав людини, демократії та верховенства права.

У свою чергу представники Ради Європи підкреслили, що між Україною та РЄ набув сталих і послідовних рис партнерський діалог. При цьому вони висловили сподівання на продовження ефективної та результативної співпраці з Україною і повідомили у цьому контексті про підготовку Форуму Ради Європи „За майбутнє демократії» на тему: «Виборчі системи: зміцнення демократії у XXI столітті”, проведення якої заплановано в Києві на 21-23 жовтня.