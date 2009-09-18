В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Антоніо Тайані

В ході прес-конференції комісар представить схвалений Єврокомісією План дій щодо розвитку міського транспорту. План дій представить конкретні ініціативи з метою допомоги місцевим владам, зокрема, в областях створення практичних зв’язків між мобільністю в містах та регіональною політикою, політикою в області охорони здоров’я та Європейською стратегією щодо людей з обмеженими можливостями, започаткування діалогу щодо прав пасажирів в міському транспорті, створення ефективного руху вантажного транспорту тощо.

Дата події: 23 вересня 2009 року. Час початку: 11-30.