В Місії України при НАТО поки не коментуть заяв Расмуссена

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. В Місії України при НАТО поки не коментують сьогоднішні заяви Генсека НАТО.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Місії, Посол недоступний для коментарів, оскільки перебуває на інших подіях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН, зокрема, запропонував новий формат відносин з Росією, зокрема, посилення ролі Ради співробітництва Росія-НАТО. Крім того, А.РАСМУССЕН заявив про те, що рішення НАТО про те, що Україна та Грузія мають стати членами Північно-Атлантичного Альянсу залишається в силі, однак вступ цих країн до НАТО може відбутися лише тоді, коли вони відповідатимуть критеріям організації. При цьому, Генсек НАТО звернув увагу на необхідність переговорів з Росією з метою переконання її в тому, що політика “відкритих дверей” Альянсу не буде направлена проти Росії.