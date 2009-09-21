Апостольській Екзархії українців-католиків в Німеччині та Скандинавії – 50 років (фоторепортаж)

Мюнхен. 21 вересня. УНІАН. Апостольській Екзархії українців-католиків візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії виповнилося 50 років.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте святкування цієї події відбувалося з 18 по 20 вересня у Мюнхені – головному осідку Екзархії.

Урочисті святкування розпочалися у п’ятницю духовною молодіжною програмою, у суботу, 19 вересня, відбулася святкова академія, у якій взяли участь представники політичного та наукового світу, громадські та церковні діячі.

А у неділю в Кафедральному соборі Покрова Пресвятої Богородиці і св. Андрія Первозданного була відслужена Архиєрейська Божественна Літургія, яку відслужили Апостольський Нунцій в Німеччині преосвященний архієпископ, доктор Жан-Клод Періссет, єпископи Греко-Католицької та Римо-Католицької Церков.

У відзначенні 50-річчя Екзархії взяло участь вище католицьке духовенство, зокрема, Апостольський Екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії владика Владика Петро (Крик), Владика Гліб (Лончина), Великобританія, Владика Юрій (Джуджан), Сербія, Владика Тарас (Сеньків), Стрийська єпархія, Владика Ярослав (Приріз), Самбірсько-Дрогобицька єпархія, Отець Дмитро (Григорак), Бучацька єпархія, Екзарх Одесько-Кримський Владика Василь (Івасюк), святі отці та вірні УГКЦ. На відзначення 50-річчя прибула також Посол України в Німеччині Наталя Зарудна.

Довідка УНІАН. 17 квітня 1959 року Папа Іван ХХІІІ проголосив створення Апостольського екзарахату для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині. Першим екзархом став тодішній канцлер української митрополії у Філадельфії (США) о. д-р Платон (Корни ляк), єпископські свячення якого відбулися 7 липня 1959 року.