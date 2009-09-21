Ферреро-Вальднер відмовилася від планів очолити ЮНЕСКО

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відмовилася брати участь у конкурсі на посаду голови ЮНЕСКО.

Як повідомляє сьогодні AFP, після другого туру голосувань Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР була третьою з 11-ма голосами після колишнього міністра закордонних справ Болгарії Ірини БОКОВОЇ, яка отримала 13 голосів та лідера, мністра культури Єгипту Фарука ХОСНІ, який отримав 25 голосів.

Посольство Австрії у Франції повідомило про те, що колишній міністр закордонних справ цієї країни, а нині комісар ЄС вирішила відкликати свою кандидатуру в інтересах організації та європейської єдності.

Ф.ХОСНІ, який на сьогодні є лідером перегонів за президентство в ЮНЕСКО, у свою чергу, має проблеми з обранням через обвинувачення в антисемітизмі. Зокрема, його обвинувачують в тому, що минулого року під час виступу в парламенті єгипетський міністр заяви, що сам “спалюватиме ізраїльські книжки, якщо знайде в бібліотеках країни”.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, 60 років, протягом останніх 5 років перебуває на посаді комісара ЄС.