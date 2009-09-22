В Україні перебуває делегація експертів НАТО

Київ. 22 вересня. УНІАН. Сьогодні розпочався візит в Україну експертів НАТО з актуальних питань участі України в Процесі планування та оцінки сил.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, делегацію НАТО у складі 15 осіб очолює директор Департаменту оборонної політики та планування сил Міжнародного секретаріату НАТО Френк БОЛАНД. Також участь у заході беруть представники Міжнародного секретаріату НАТО, Міжнародного військового штабу НАТО, Стратегічного командування НАТО з трансформації та Офісу зв’язку Альянсу в Україні.

Метою триденного візиту є розгляд проекту Підсумкового документа щодо участі України в Процесі планування та оцінки сил у 2009 році.

Від України участь у розгляді проекту Підсумкового документу беруть представники департаментів Міністерства оборони України, головних управлінь Генерального штабу ЗС України, Національної академії оборони України, командувань видів ЗС України, Командування сил підтримки ЗС України, Об’єднаного оперативного командування ЗС України та представники інших військових формувань України, відповідальні за питання планування та супроводження виконання заходів щодо досягнення Цілей партнерства за програмою візиту.

Сьогодні у Києві, у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України, розпочалося пленарне засідання. Перед учасниками заходу виступили директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ, експерт Департаменту оборонної політики та планування сил Міжнародного секретаріату НАТО Брендан УЇЛСОН.

Також з доповідями на теми: “Стан опрацювання Плану виконання заходів Річної національної програми”, “Стан та перспективи розвитку ЗС України”, “Стан та перспективи залучення підрозділів Збройних Сил України до Сил реагування НАТО” виступили представники МОУ та Генштабу.

У другій половині дня запланована робота за секціями видів ЗСУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

23 вересня заплановано продовження роботи за секціями та проведення зустрічі директора Департаменту оборонної політики та планування сил Міжнародного секретаріату НАТО Ф.БОЛАНДА із представниками Кабінету міністрів України. Також у Міністерстві оборони України відбудеться зустріч делегації Міжнародного секретаріату НАТО з тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ.

Підбити підсумки візиту експертів НАТО планується 24 вересня під час заключного пленарного засідання. Зокрема, відбудеться заслуховування керівників секцій, узагальнення оцінки роботи експертів та зустріч делегації Міжнародного секретаріату НАТО з аташе з питань оборони країн-членів НАТО.