Середземноморські країни ЄС проти заборони на вилов тунця

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Середземноморські країни ЄС виступили проти пропозиції тимчасово заборонити вилов тунця.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 21 вересня під час зустрічі експертів, що відбулася у Брюсселі.

Проти заборони на вилов, зокрема, висловилися Франція, Іспанія, Італія, Мальта, Греція та Кіпр.

Таким чином, не було досягнуто необхідної більшості голосів, необхідної для підтримки тимчасової заборони.

Комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС висловив жаль щодо такого рішення країн-членів ЄС і зазначив, що тепер справа за Міжнародною комісією зі збереження атлантичного тунця забезпечити необхідне відновлення популяції цієї риби.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія, підтримавши пропозицію Монако, запропонувала країнам-членам ЄС тимчасово заборонити вилов тунця в Атлантиці.

Питання також планували винести на розгляд Агентства ООН з протидії нелегальної торгівлі рідкими видами диких тварин та рослин у березні 2010 року.

Близько 80% тунця, що виловлюється в Середземному морі, йде на експорт в Японію, де використовується для приготування суші.