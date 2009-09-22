Єврокомісія заявляє про непрозорість банків ЄС
Як зрозуміти, за що банк бере гроші?
Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія відзначає непрозорість банків при стягуванні зборів зі споживачів за обслуговування карток та рахунків.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні Єврокомісією доповіді щодо ситуації на роздрібному ринку фінансових послуг.
В результаті дослідження в 66% банків було виявлено нечітку та непрозору процедуру нарахування зборів за обслуговування рахунку, що експерти були вимушені йти на додаткові контакт з банкірами, щоб зрозуміти реальну вартість рахунків. Серед країн- членів ЄС найменш прозора ситуація в банківському секторі Австрії, Франції, Італії та Іспанії. В цих же країнах вартість банківських рахунків – найвища в ЄС.
“Значною мірою очевидно, що базові принципи захисту споживачів порушуються через такі проблеми, як складне ціноутворення, приховані нарахування, нечітка та неповна інформація”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА.
Єврокомісія вивчила діяльність 224 банків, або 81% усіх банків, що працюють на європейському ринку. За результатами дослідження експерти також дійшли висновку, що вартість річного обслуговування рахунку може суттєво варіюватися від 27 євро в Болгарії до 253 євро в Італії.