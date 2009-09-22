Єврокомісія заявляє про непрозорість банків ЄС

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія відзначає непрозорість банків при стягуванні зборів зі споживачів за обслуговування карток та рахунків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні Єврокомісією доповіді щодо ситуації на роздрібному ринку фінансових послуг.

В результаті дослідження в 66% банків було виявлено нечітку та непрозору процедуру нарахування зборів за обслуговування рахунку, що експерти були вимушені йти на додаткові контакт з банкірами, щоб зрозуміти реальну вартість рахунків. Серед країн- членів ЄС найменш прозора ситуація в банківському секторі Австрії, Франції, Італії та Іспанії. В цих же країнах вартість банківських рахунків – найвища в ЄС.

“Значною мірою очевидно, що базові принципи захисту споживачів порушуються через такі проблеми, як складне ціноутворення, приховані нарахування, нечітка та неповна інформація”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА.

Єврокомісія вивчила діяльність 224 банків, або 81% усіх банків, що працюють на європейському ринку. За результатами дослідження експерти також дійшли висновку, що вартість річного обслуговування рахунку може суттєво варіюватися від 27 євро в Болгарії до 253 євро в Італії.