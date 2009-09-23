У Президента хочуть до грудня підписати нові угоди з ЄС

Київ. 23 вересня. УНІАН. Україна в рамках саміту Україна-ЄС, що відбудеться у Києві 4 грудня, хоче підписати угоди з Європейським Союзом про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента Микола ТОЧИЦЬКИЙ.

«Ми дійсно хочемо в рамках саміту підписати зазначені угоди», - сказав він.

М.ТОЧИЦЬКИЙ запевнив, що українські фахівці активно над працюють над цим питанням.

«Практично немає дня, щоб ми на цю тематику з нашими європейськими партнерами не говорили», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори щодо створення зони вільної торгівлі 18 лютого 2008 року, а переговори про нову базову угоду - 5 березня 2007 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.