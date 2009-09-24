З брюссельського музею вкрали картину відомого імпресіоніста

З брюссельського музею викрали картину відомого імпресіоніста Магрітта вартістю до 3 млн. євро

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. З брюссельського музею викрали картину “Олімпія” відомого імпресіоніста Рене Магрітта вартістю до 3 млн. євро.

Як повідомляє сьогодні AFP, викрадення сталося зранку, коли два грабіжники, один з них азіатського типу, зайшли до музею Рене Магрітта, що розташовується в одному з пригородів Брюсселю. Озброєні пістолетами, два грабіжники змусили двох з трьох співробітників музею лягти обличчям на землю у дворі музею, після чого один з нападників перескочив спеціальний півтораметровий скляний паркан, що відділяв картину від глядачів, і викрали її.

На картині розміром 60 на 80 см. зображена оголена дружина художника Жоржетта, на животі якої знаходиться морська раковина. Вартість картини, за оцінками експертів, становить від 750 тис. до 3 млн. євро. Р.Магрітт написав цю картину в 1947-му році.