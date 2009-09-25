У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн Фішер-Буль
15:31, 25 вересня 2009Новини ЄС
0 0
В ході прес-конференції комісар представить нову кампанію ЄС щодо здорового харчування. Кампанія представлятиме собою три роуд-шоу, метою яких буде надання можливості дітям країн-членів ЄС активніше брати участь у спортивних змаганнях та іграх. Крім того, планується започаткувати спеціальний інтерактивний веб-сайт, метою якого буде виховання звички здорового харчування у дітей.
На сьогодні, за даними Єврокомісії, 22 млн. дітей в Європі мають зайву вагу, 5 млн. з них – страждають на ожиріння.
Дата події: 28 вересня 2009 року. Час початку: 12-15.
Час початку: 12-15.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter