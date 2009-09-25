У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС із зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер

В ході прес-конференції комісар представить комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС щодо розвитку відносин ЄС з Латинською Америкою. В комюніке, зокрема, будуть представлені цілі, якими повинна керуватися Єврокомісія при розвитку стратегічних відносин з регіоном. Цього року відзначається 10 років з моменту започаткування партнерства між ЄС та Латинською Америкою і країнами Карибського моря.

Дата події: 29 вересня 2009 року. Час початку: 12-15.