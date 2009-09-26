В бельгійському Намюрі стали табором воїни Римської імперії (фоторепортаж)
Майже дві центурії з 5 країн Європи
Намюр. 26 вересня. УНІАН. В бельгійському Намюрі стали табором воїни Римської імперії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, близько 165 “воїнів” Римської імперії, або практично дві центурії, стали табором поблизу Цитаделі міста.
Востаннє “римляни” збиралися в Намюрі лише в 1999-му році, а останнє велике зібрання в Європі відбулося минулого року у Франції.
Вже понад 30 років десятки асоціацій в Європі займаються відтворенням костюмів та спорядження римської армії часів її найвищого розквіту: другої половини І-го – початку ІІ-го століть за часів Флавієв.
Першою такою асоціацією стала Ermine Street Guard, створена в 1972-му році у Великобританії. Для якомога більш точного відтворення елементів одягу та спорядження аматори використовують знайдені численні артефакти на місцях розкопок військових стоянок римлян, вивчають скульптури, описи, що зберігаються в архівах тощо.
Загалом, в Намюрі зібралися представники 12 асоціацій з 5 країн Європи: Бельгії, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Франції.
Втім, у таборі представлені не лише воїни, але й майстри-ковалі, а також жінки, які переважно займалися господарською діяльністю, зокрема, приготуванням їжі.
Римська “окупація” триватиме в Намюрі два дні: 26 та 27 вересня.
|Щити воїнів XXII-го легіону, сформованого в 48-му році до нашої ери Діотарієм - царем кельтського племені толістобогів, що проживало на території сучасної центральної Туреччини
|Воїни, принаймні, на перший погляд, виглядають дуже дружелюбними
|Старий воїн навчає майбутнього легіонера одній з перших настільних ігор
|Приміряти каску римського воїна може кожен бажаючий...
|Але не кожному вона по силах
|Похідний намет центуріона (начальника центурії) обладнаний не лише з комфортом, але й навіть з певним “шиком”
|А в таких наметах жили звичайні “рядові”
|Звичайно не обійшлося і без виставки “бойових” трофеїв
|Коваль завжди має роботу: військовим потрібна зброя, і без похідної кузні в далеких переходах не обійтися
|У цих римських господинь бутерброди вже наготовлені: на сніданок вистачить всім
|А тут будуть молоти зерно. Маленький помічник вже взявся до роботи...
|Тепер перевірити, чи достатньо...
|А для помелу запросили “робочу силу” зі сторони
|Думки у цього “вартового” десь дуже далеко від справи охорони наметів. Хоча, зрештою, від кого їх охороняти в цілком мирному Намюрі початку XXI-го століття?
|А ось цей персонаж чимось схожий на Біблейського Мойсея, принаймні такого, яким його можна собі уявити за описом
|На привалі в Намюрі “римляни” із задоволенням дегустують бельгійське пиво...
|Або поповнюють запас вітамінів та заліза яблучками
|“Старий воїн”, очевидно, пригадує якісь яскраві історії зі своїх “походів”, а може... просто задивився на красиву повариху?
Фото Сергія Воропаєва.
|Вона якраз тільки-но додала води в казан – наближається час обіду
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