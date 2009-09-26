В бельгійському Намюрі стали табором воїни Римської імперії (фоторепортаж)

Намюр. 26 вересня. УНІАН. В бельгійському Намюрі стали табором воїни Римської імперії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, близько 165 “воїнів” Римської імперії, або практично дві центурії, стали табором поблизу Цитаделі міста.

Востаннє “римляни” збиралися в Намюрі лише в 1999-му році, а останнє велике зібрання в Європі відбулося минулого року у Франції.

Вже понад 30 років десятки асоціацій в Європі займаються відтворенням костюмів та спорядження римської армії часів її найвищого розквіту: другої половини І-го – початку ІІ-го століть за часів Флавієв.

Першою такою асоціацією стала Ermine Street Guard, створена в 1972-му році у Великобританії. Для якомога більш точного відтворення елементів одягу та спорядження аматори використовують знайдені численні артефакти на місцях розкопок військових стоянок римлян, вивчають скульптури, описи, що зберігаються в архівах тощо.

Загалом, в Намюрі зібралися представники 12 асоціацій з 5 країн Європи: Бельгії, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Франції.

Втім, у таборі представлені не лише воїни, але й майстри-ковалі, а також жінки, які переважно займалися господарською діяльністю, зокрема, приготуванням їжі.

Римська “окупація” триватиме в Намюрі два дні: 26 та 27 вересня.