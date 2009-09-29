У Києві поговорять з ЄС про угоду про асоціацію

Київ. 29 вересня. УНІАН. 28 вересня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ провів зустріч з послами Трійки ЄС в Україні – Послом Європейської Комісії Жозе Мануелем ПІНТУ ТЕЙШЕЙРОЮ, Послом Швеції Стефаном ГУЛЛГРЕНОМ та Послом Іспанії Хосе Родрігесом МОЯНО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сторони обговорили питання підготовки та змістовного наповнення майбутнього саміту Україна-ЄС (4 грудня ц.р., м. Київ). Було також обговорено хід переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наступний раунд яких відбудеться 5 жовтня ц.р. в Києві.

Окрему увагу було приділено внутрішньополітичній ситуації в Молдові в контексті формування нового уряду. Сторони висловили переконання, що призначення нового керівництва Молдовської держави сприятиме активізації інтеграції Молдови до ЄС.

Відбувся також обмін думками щодо імплементації окремих проектів у рамках ініціативи Східного партнерства.