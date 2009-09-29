У вересні Індекс економічних очікувань в ЄС продовжив зростання
13:53, 29 вересня 2009Новини ЄС
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Рівень довіри покращується
Брюссель. 29 вересня. УНІАН. У вересні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 2,0 пункти порівняно з серпнем – до 82,8 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 1,6 пункти – до 82,6 пункти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, зростання індексу пояснюється зростанням рівня довіри в усіх сферах: сфері послуг, довіри серед споживачів, довіри в сфері промисловості та роздрібній торгівлі а також в будівництві.
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