Тимошенко привітала Меркель з перемогою на виборах

Київ. 29 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО надіслала привітання Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ з нагоди перемоги Християнсько-демократичного Союзу на виборах до Бундестагу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, те, як під час світової фінансової кризи А.МЕРКЕЛЬ керувала країною, стало прикладом для всього світу: «Ви не лише повернули економіку Німеччини на шлях зростання, але й відіграли провідну роль у прагненні створити новий глобальний режим регулювання фінансів».

«Я рада, що Ви і надалі вестимете Німеччину вперед», - йдеться у привітанні прем’єр-міністра.