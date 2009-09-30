ЄС: Росія підштовхувала, а Грузія розпочала війну в 2008 році

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Комісія ЄС з розслідування причин війни, що сталася у серпні 2008 року стверджує, що війну почала Грузія після провокацій з боку Росії.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на поінформоване джерело.

“Відповідальність поділена між двома сторонами”, - сказав співрозмовник агентства.

Джерело підтвердило, що за даними доповіді, Росія займалася ескалацією конфлікту в регіоні напередодні війни.

“Доповідь містить дуже чіткі і визначені відповіді на запитання щодо того, що сталося. Жодне запитання не залишилося без відповіді”, - зазначив співрозмовник AFP.

Він також повідомив, що обидві сторони співпрацювали з комісією, однак при цьому, за його словами, було багато суперечливих відповідей на запитання Комісії.

Як повідомляв УНІАН, робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.