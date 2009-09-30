Війна в Грузії стала кульмінацією періоду провокацій

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Обстріл Цхінвалі грузинськими військами поклав початок війні, але він став лише кульмінацією провокацій ззовні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Комісії ЄС з розслідування російсько-грузинської війни, що сталася у серпні 2008 року, текст якої оприлюднено на сайті Комісії.

“Обстріл Цхінвалі грузинськими збройними силами в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року визначив початок широкомасштабного збройного конфлікту в Грузії, хоча він і був лише кульмінацією в тривалому періоду зростаючого тиску, провокацій та інцидентів”, - написано у документі.

Комісія відзначає, що конфлікт має глибокі корені в історії регіону та національних традиціях людей. Незважаючи на те, що регіон, за висновками Комісії, має досить тривалу історію мирного співіснування народів, водночас, деякі малі народності відчували себе позбавленими ряду прав. При цьому, радянський федералізм не допоміг подолати латентний антагонізм в регіоні, а короткотерміновий період хаосу після розпаду Радянського Союзу додав ще більше недовіри і навіть ворожості в регіоні.

“Хвиля новознайденої самосвідомості, яка наслідувала політичні зміни в Грузії з кінця 2003 року зіткнулася з іншою хвилею самовпевненості з боку Росії, яка намагалася створити привілейовану зону інтересів в найближчому закордоні”, - написано у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.