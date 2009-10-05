МЗС України планує знову схвалити Порядок денний Асоціації з ЄС

13:41, 05 жовтня 2009
Новини ЄС
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Але остаточний і на самміті

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня, планується ухвалити Порядок денний Асоціації Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу після завершення 13-го раунду переговорів стосовно укладення угоди про Асоціацію між Україною та ЄС заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Сподіваюся, що під час саміту ми зможемо ухвалити у фінальному варіанті Порядок денний Асоціації Україна-ЄС. Це, по суті, той документ, який міститиме вже узгоджені позиції до угоди про Асоціацію і дозволить почати по суті виконувати положення угоди до моменту набуття нею чинності», - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, цей документ замінить існуючий план дій Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС 16 червня на засіданні Ради співробітництва вже схвалили Порядок денний асоціації, якій має стати новим практичним інструментом співпраці, замінивши План дій.

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