Кушнер може претендувати на посаду шефа зонвішньої політики ЄС

Брюссель. 5 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР не виключив можливості претендувати на Верховного представника Союзу з закордонних справ та безпекової політики.

Як передає AFP, про це він заявив 4 жовтня в інтерв’ю радіо RTL.

“Це – цікава посада, і на цей момент на неї немає кандидатів”, - сказав Б.КУШНЕР.

При цьому він додав, що ця посада є “фантастичною і насправді захоплює”.

Як повідомляв УНІАН, Х.СОЛАНА має залишити свою посаду Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики після ратифікації Лісабонської угоди.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні в Європі залишилися три з 27 країн, в яких документ поки не був ратифікований: Ірландія, де 2 жовтня пройшов повторний референдум з цього питання, на якому угоду було підтримано, Польща і Чехія.

Згідно з новою угодою, посада Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, яку Хав’єр СОЛАНА обіймає останні 10 років, буде замінена на посаду Верховного представника Союзу з закордонних справ та безпекової політики.