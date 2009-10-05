Україна та ЄС співпрацюватимуть в регіональній політиці

Брюссель. 5 жовтня. УНІАН. Україна та ЄС підпишуть меморандум про співробітництво у регіональній політиці.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, підписання Меморандуму про співпрацю в регіональній сфері заплановано на 6 жовтня в рамках зустрічі міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ з комісаром ЄС з питань регіональної політики Павелом САМЕЦКІ.

В ході дводенного візиту український міністр також зустрінеться з Президентом Комітету Регіонів Люком ван ден БРАНДЕ, виступить на засіданні „круглого столу” високого рівня „Економічний розвиток на регіональному рівні – Обмін досвідом між ЄС та його сусідами” та візьме участь у низці офіційних заходів, що проводяться в рамках Європейського тижня регіонів та міст.