”Укрзалізниця” сподівається на кредит ЄБРР в 100 млн. дол.

Київ. 6 жовтня. УНІАН. «Укрзалізниця» розраховує залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 100 млн. дол. США для електрифікації ділянки Полтава-Кременчук у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Сподіваємося, що серйозно попрацюємо, і наступного року залучимо кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на електрифікацію напряму Полтава-Кременчук», - сказав він.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», кредит становить близько 100 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» розраховує до кінця поточного року завершити переговори зі Світовим банком із залучення 450 млн. дол. США кредиту на електрифікацію ділянки Долинська-Миколаїв-Херсон. За словами М.КОСТЮКА, якщо підприємству вдасться вчасно одержати вказаний кредит, то «Укрзалізниця» розраховує впродовж 3 років завершити проект.