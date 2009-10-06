Генсек НАТО поки не планує їхати в Україну

Москва. 6 жовтня. УНІАН. Візит Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА в Україну поки що не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі сказав офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ під час відеомосту з Москвою.

За словами Д.АППАТУРАЯ, візит може бути внесений до графіка Генсека НАТО пізніше.

«Я вважаю, що в якийсь момент цей візит буде нанесений. Поки що рано говорити про графік поїздок, тому що новий Генеральний секретар обіймає свою посаду лише близько двох місяців», - сказав він, додавши, що графік Генсека НАТО досить напружений.

Водночас Д.АППАТУРАЙ запевнив, що НАТО надаватиме підтримку своєму інформаційному офісу в Києві. «Вже готовий план наступного року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 23 вересня під час зустрічі в Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО запросив його відвідати найближчим часом Україну з візитом.