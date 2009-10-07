Єврокомісія провела перевірки фарамацевтичних компаній

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Єврокомісія провела несподівані перевірки на ряді компаній фармацевтичної галузі.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Євро комісії, перевірки були проведені 6 жовтня.

Перевірки були проведені в рамках проведення антимонопольного розслідування, відповідно до якого, у Комісії є підстави вважати, що ряд компаній порушили статті 81 та 82 Угоди ЄС, які забороняють обмеження бізнес-практики та зловживання домінуючим положенням на ринку.

Несподівані перевірки є попереднім кроком в розслідуванні. Комісія не називає компанії, на яких відбулися перевірки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС заявила про те, що фармацевтичні компанії блокують доступ на ринок більш дешевих медикаментів, що привело до втрат 3 млрд. євро заощаджень європейців протягом 2000-2007 років.

Комісар зазначила, що за результатами виявлених дій Комісія готова відкривати антитрастові справи в будь-якому випадку, де буде чітко зафіксовано порушення антимонопольного законодавства ЄС.