Європарламент хоче розвитку діалогу з Україною

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Делегація Європарламенту по зв’язках з Україною обговорила політичну та економічну ситуацію в країні та стан відносин Україна-ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, засідання делегації відбулося 6 жовтня.

Голова делегації Павел КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) підкреслив, що одним із завдань делегації є проведення глибокого та конструктивного діалогу з Україною. При цьому, він висловив переконання в тому, що ЄС має дати Україні чіткий сигнал щодо перспектив членства.

У свою чергу Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ наголосив на важливості постійного діалогу та стабільного обміну візитами між членами Верховної Ради України та Європарламенту. Він висловив переконання в тому, що всі сторони виграють, якщо в цьому діалозі будуть задіяні представники всіх політичних груп Європарламенту.

Голова відділу по Україні, Молдові, Білорусі та Південному Кавказу Генерального директорату “Зовнішні зносини” Євро комісії Джон КЬЯЕР зазначив, що перед Україною на сьогодні стоїть багато викликів. При цьому, за його словами, хоча в деяких областях реформи були уповільнені, водночас країна досягла значного прогресу в розвитку демократичних стандартів та ринкової економіки. Він також звернув увагу на те, що переговори про нову угоду про асоціацію між Україною та ЄС проходять добре, при цьому, неторгівельна частина угоди, за його словами, може бути завершена вже до кінця цього року.

У прес-службі Європарламенту також повідомили, що найближче засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС відбудеться 26-27 жовтня у Києві.