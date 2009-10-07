У Польщі через корупційний скандал звільнено ще трьох урядовців

Варшава. 7 жовтня. УНІАН. У Польщі через корупційний скандал, який спалахнув минулого тижня через газетну публікацію, посади в уряді втратили ще три посадовці, у тому числі, віце-прем’єр Гжегож СХЕТИНА.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це оголосив глава польського уряду Дональд ТУСК на прес-конференції у Варшаві.

Він повідомив, що Г.СХЕТИНА, заступник міністра економіки Адам ШЕЙНФЕЛЬД та міністр юстиції, який також є генеральним прокурором Анджей ЧУМА, самі написали заяви про відставку, а він їх прийняв.

Д.ТУСК пояснив своє рішення бажанням зберегти довіру до уряду, підкресливши водночас, що не підозрює звільнених урядовців у корупції.

«Щоб влада могла діяти в атмосфері елементарної довіри», - сказав він.

Глава уряду, котрий є основним кандидатом на вибори президента в 2010 році, звинуватив Антикорупційне бюро Польщі (СВА) у виконані замовлення найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» для «підриву» його рейтингу та рейтингу правлячої партії.

Лідер правлячої у Польщі з кінця 2007 року «Громадянської платформи» повідомив, що Г.СХЕТИНА займе посаду глави фракції партії у Сеймі, яку минулого тижня втратив через корупційний скандал Збігнєв ХЛЄБОВСЬКИЙ.

Д.ТУСК також сказав, що розпочав процедуру звільнення глави СВА Маріуша КАМІНСЬКОГО «за зловживання службою».

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня у відставку подав міністр спорту Польщі Мирослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ, якого разом із колишнім главою фракції РО З.ХЛЄБОВСЬКИМ підозрюють у лобіюванні інтересів представників грального бізнесу.

За даними СВА, яка розслідувала цю справу, а польська газета на основі цих матеріалів опублікувала статтю 1 жовтня, щорічні збитки держави від вилучення однієї статті із законопроекту мали становити близько 170 млн. доларів.

Політики відкидають звинувачення у корупції.

Довідка УНІАН. Ім’я Г.СХЕТИНИ згадувалося у телефонних розмовах З.ХЛЄБОВСЬКОГО з представниками грального бізнесу, А.ЧУМА заявив у перший день скандалу, що не бачить підстав для звинувачення політиків РО у корупції, А.ШЕЙНФЕЛЬД теж офіційно виступав за викреслення статті із закону про гральний бізнес, яка запроваджувала додаткові 10% доплати.

За даними найвідомішого бізнес-каналу у Польщі TVNCNBCbussines, справжня «вартість» цієї статі становить близько 6 млрд. доларів, оскільки її ухвалення привело б до перерозподілу польського ринку азартних ігор.