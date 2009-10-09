ВР призначила Порошенко міністром закордонних справ
11:36, 09 жовтня 2009Новини ЄС
0 0
Посада була вакантною майже півроку
Київ. 9 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України».
Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 240 народних депутатів із 440 зареєстрованих у залі.
За дане рішення проголосували у повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, а також майже у повному складі фракція НУ-НС і по одному народному депутату із фракцій Партії регіонів та КПУ, а також за цю кандидатуру проголосували четверо позафракційних народних депутатів.
П.ПОРОШЕНКО на засіданні парламенту склав присягу члена Кабінету міністрів України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter