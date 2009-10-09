ВР призначила Порошенко міністром закордонних справ

Київ. 9 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 240 народних депутатів із 440 зареєстрованих у залі.

За дане рішення проголосували у повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, а також майже у повному складі фракція НУ-НС і по одному народному депутату із фракцій Партії регіонів та КПУ, а також за цю кандидатуру проголосували четверо позафракційних народних депутатів.

П.ПОРОШЕНКО на засіданні парламенту склав присягу члена Кабінету міністрів України.