У Брюсселі Президент Сенату Бельгії Арман Де Декер та Президент Палати депутатів Патрік Девель зустрічають Президента України Віктора Ющенка

В ході зустрічі українському Президенту продемонструють приміщення бельгійського парламенту, а також відбудеться аудієнція, в ході якої сторони планують обговорити питання двосторонньої співпраці України та Бельгії.

Дата зустрічі: 15 жовтня 2009 року. Час початку: 19-15.