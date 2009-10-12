У Брюсселі Президент Сенату Бельгії Арман Де Декер та Президент Палати депутатів Патрік Девель зустрічають Президента України Віктора Ющенка

19:05, 12 жовтня 2009
Новини ЄС
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В ході зустрічі українському Президенту продемонструють приміщення бельгійського парламенту, а також відбудеться аудієнція, в ході якої сторони планують обговорити питання двосторонньої співпраці України та Бельгії.

Дата зустрічі: 15 жовтня 2009 року.

Час початку: 19-15.

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