Ферреро-Вальднер привітала Порошенка з портфелєм міністра

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР привітала Петра ПОРОШЕНКА з призначенням на посаду міністра закордонних справ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при Європейських Співтовариствах.

“На сьогоднішньому етапі Європейський Союз та Україна стоять перед суттєвими викликами у сфері міжнародних відносин. Я глибоко переконана, що ці проблеми будуть вирішені лише шляхом багатосторонніх зусиль. Тісна співпраця між ЄС та Україною є важливим внеском у цьому аспекті”, - написано у листі комісара.

“Чекаю з нетерпінням нашої подальшої співпраці, оскільки ми прагнемо поглиблення відносин між ЄС та Україною”, - додала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ 9 жовтня цього року.