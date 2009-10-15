Голова КС України поїхав до Румунії

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК відбув у Румунію для участі у підготовчому засіданні до XV конгресу Конференції європейських конституційних судів.

Засідання, в якому візьмуть участь керівники органів конституційного судочинства країн Європи, пройде 15-16 жовтня в Бухаресті у Палаці парламенту Румунії, повідомили УНІАН у прес-службі КС.

Європейські конституціоналісти планують обговорити ряд організаційних питань, зокрема щодо визначення дати проведення і фінансування майбутнього конгресу. У порядок денний також включено питання розробки проекту статуту Світової конференції конституційної юстиції, розвитку співпраці з Венеціанською комісією тощо.

Проведення XV конгресу Конференції європейських конституційних судів заплановано на 2011 рік. На цьому форумі пропонується обговорити функції конституційного правосуддя і його взаємини з іншими органами влади, теми забезпечення справедливого судового розгляду, верховенства закону, принципу рівності, індивідуального доступу до конституційних судів, виконання рішень конституційних судів та інші актуальні проблеми конституційного судочинства.