НАТО високо оцінює роль України в підтримці миру

Київ. 15 жовтня. УНІАН. НАТО високо оцінює участь України в операціях із підтримання міжнародного миру під проводом Альянсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося на засіданні Комісії Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, у якому взяв участь заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Засідання було присвячене обговоренню актуальних питань регіональної безпеки в контексті виконання нашою країною Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

К.ЄЛІСЄЄВ поінформував присутніх про кроки, що вживаються нашою державою з метою зміцнення безпеки в регіоні. Увага була зосереджена на врегулюванні регіональних конфліктів, розвитку співпраці з сусідніми країнами, взаємодії з регіональними організаціями.

Особливий акцент був зроблений на активній миротворчій діяльності нашої держави. Високу оцінку з боку НАТО було надано участі України в операціях із підтримання міжнародного миру під проводом Альянсу. Особливо підкреслювалось, що на сьогодні наша держава залишається єдиною країною-партнером, яка бере участь в усіх основних місіях НАТО, спрямованих на забезпечення стабільності і безпеки у світі: у Косово, Іраку, Афганістані та операції “Активні зусилля” на Середземному морі.

Окрема увага була також приділена розробці нової Стратегічної концепції НАТО та внеску України у процес її обговорення.