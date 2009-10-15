Голова МЗС Польщі привітав Порошенка з призначенням

Варшава. 15 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ привітав Петра ПОРОШЕНКА з призначенням на посаду глави українського МЗС та запросив здійснити візит до Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського МЗС, П.ПОРОШЕНКО подякував за привітання та запрошення, відзначивши, що Р.СІКОРСЬКИЙ став «одним із перших» міністрів, котрі його так привітали.

«І цей факт для нього (П.ПОРОШЕНКА) має символічне значення», - відзначили у прес-службі.

П.ПОРОШЕНКО також сказав, що розраховує на підтримку Польщі для активізації євроатлантичної інтеграції України та реформ в Українській державі.

У свою чергу Р.СІКОРСЬКИЙ під час розмови відзначив важливість дотримання Україною рекомендацій Європейського Союзу, котрі були передані ним спільно із главою німецького МЗС під час візиту до Києві в червні 2009 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, П.ПОРОШЕНКО прийняв запрошення, але поки не визначив можливої дати свого візиту.