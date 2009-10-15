Ющенко сподівається, що Бельгія підтримає Україну на шляху до ЄС

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Бельгія стане надійним партнером України у питаннях євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу для української преси у Брюсселі, де перебуває з офіційним візитом.

Розповідаючи про свою зустріч з Королем АЛЬБЕРТОМ II, а також анонсуючи свої наступні зустрічі з вищим керівництвом Бельгії, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні дуже важливо забезпечити діалог з країнами старої Європи, у тому числі з Бельгією.

«Бельгія для нас як представник старої Європи є особливим партнером. Через Бельгію можна вирішити багато нагальних питань у Європі», - сказав Президент.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, Україну цікавить підтримка Бельгії у питаннях підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, питання проведення на високому рівні грудневого саміту Україна-ЄС, а також підтримка з боку Бельгії безпекової політики України.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що вважає перспективним розвиток економічних відносин між двома країнами. Він вкотре зауважив, що український ринок є одним із найперспективніших у Європі.