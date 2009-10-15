Ющенко каже, що для реалізації ЄАНТК потрібна не лише підтримка Європи

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що для реалізації проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) потрібна не лише європейська політична підтримка, а й консолідована позиція України в цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Президент України висловив на брифінгу для української преси в Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що на зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ питання презентації в Єврокомісії техніко-економічного обгрунтування ЄАНТК обговорювалось. «З БАРРОЗУ ми домовились, що зараз працюємо над цим питанням і рухаємось по його розвитку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що економічна і комерційна частина проекту не має жодних проблем. Він нагадав, що на сьогоднішній день виділені гроші на проект, ухвалено його техніко-економічне обгрунтування тощо. «Тепер мова йде про політичний компонент, адже всі розуміють, що тема підтримки такого проекту не є чисто комерційною», - підкреслив Президент.

При цьому він підкреслив, що жодний панєвропейський проект такого рівня не може відбутись без політичної підтримки. «Треба прикласти зусилля, продемонстрували в Україні єдину політичну волю – що це не інтрига певних партійних кіл: запускати в проектному варіанті Одеса-Броди чи ні», - сказав глава Української держави.

Він висловив переконання, що реалізація проектного напрямку відповідає не лише інтересам України, а й усієї Європи. Він також переконаний, що реалізація цього проекту закріпить провідне геополітичне місце України в питанні транспортування каспійської нафти до Європи та в цілому підвищить політичну вагу держави в європейських процесах.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної й Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би змогу протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.