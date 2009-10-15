Ющенко хоче активізувати візовий діалог з ЄС

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності активізації візового діалогу з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі українським журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

За словами українського Президента, з цією метою необхідно розробити дорожню карту переговорів щодо запровадження безвізового режиму, розширити кількість категорій громадян України, які отримуватимуть європейські візи безкоштовно, а також провести переговори щодо можливості запровадження безвізового режиму для окремих категорій громадян України, серед яких, на переконання Президента, мають бути, зокрема, науковці, спортсмени, журналісти.

Говорячи про імплементацію угоди про спрощення візового режиму між Україною і ЄС, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в 2008 році європейські візи отримали 1,2 млн. українців, що у 3,5 рази більше, ніж попереднього року.

При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, 40% віз були надані безкоштовно, а відмови у видачі віз становили лише 6% від загальної кількості заявок на їхнє отримання.

Разом з тим, Президент звернув увагу на те, що кількість відмов у візах до окремих країн-членів ЄС, зокрема, таких, як Італія, Іспанія та Бельгія, значно перевищує середній показник, що, відповідно, потребує посилення двосторонньої співпраці з такими країнами.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

На саміті Україна-ЄС у Парижі 9 вересня 2008 року Україна та ЄС вирішили започаткувати діалог про перехід до безвізового режиму у довгостроковій перспективі.