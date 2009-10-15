ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП в Україні

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2009 році з 10% (травневий прогноз) до 14%.

Як говориться в прес-релізі ЄБРР, переданому агентству УНІАН, прогнози будуть обнародувані в листопаді в Доповіді про процес переходу за 2009 рік.

Крім того, ЄБРР поліпшив динаміку зростання ВВП України в 2010 році з 0% до 3%.

«Перспективи швидкого відновлення темпів зростання обмежені слабким зовнішнім і внутрішнім попитом. Термінові завдання, що стоять перед керівництвом країни, включають запобігання монетизації державного боргу, повернення дефіциту Державного бюджету в контрольоване русло і стабілізацію фінансової системи, - говориться в прес-релізі з посиланням на провідного економіста ЄБРР Олександра ПИВОВАРСЬКОГО. - Забезпечення швидкого і стійкого зростання економіки в довгостроковій перспективі зажадає глибоких структурних і інституційних реформ, можливо, в контексті подальшого зближення з Європейським Союзом».

Як повідомлялося, 15 жовтня Світовий банк обнародував свій прогноз макропоказників України. Так, СБ за підсумками 2009 року прогнозує в поточному році падіння ВВП України на рівні 15%, інфляцію 13,8%. У 2010 році СБ чекає зростання ВВП країни на рівні 2,5%, інфляцію – 10,6%.