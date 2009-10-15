Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Росія не може впливати на інтеграцію України до ЄС та НАТО, заявляють Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Європарламенту Єжі БУЗЕК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільній прес-конференції після зустрічі у Брюсселі.

Є.БУЗЕК наголосив, що і Євросоюз, і Україна є незалежними. «Це і є моя відповідь на питання», - сказав він, коментуючи те, чи можуть російські бізнес-кола, російські інтереси завадити інтеграції України до Європейського Союзу і НАТО.

Водночас, Є.БУЗЕК зауважив, що в будь-якому разі рішення України та ЄС не будуть спрямовані проти третьої сторони.

З ним погодився і Президент України. «Я думаю, що інтенсифікація відносин між Україною та ЄС розвиватиметься без третьої сторони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, політика євроатлантичної інтеграції України відповідає її національним інтересам та інтересам Європи. «Якщо у третьої сторони виникає якась специфіка, це проблема третьої сторони», - сказав Президент, підкресливши, що позиція нашої держави є відкритою та прозорою. Він також наголосив, що ця політика не спрямована проти інших країн.