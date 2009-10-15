Росія не може впливати на інтеграцію України до ЄС та НАТО
Переконані Бузек та Ющенко
Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Росія не може впливати на інтеграцію України до ЄС та НАТО, заявляють Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Європарламенту Єжі БУЗЕК.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільній прес-конференції після зустрічі у Брюсселі.
Є.БУЗЕК наголосив, що і Євросоюз, і Україна є незалежними. «Це і є моя відповідь на питання», - сказав він, коментуючи те, чи можуть російські бізнес-кола, російські інтереси завадити інтеграції України до Європейського Союзу і НАТО.
Водночас, Є.БУЗЕК зауважив, що в будь-якому разі рішення України та ЄС не будуть спрямовані проти третьої сторони.
З ним погодився і Президент України. «Я думаю, що інтенсифікація відносин між Україною та ЄС розвиватиметься без третьої сторони», - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, політика євроатлантичної інтеграції України відповідає її національним інтересам та інтересам Європи. «Якщо у третьої сторони виникає якась специфіка, це проблема третьої сторони», - сказав Президент, підкресливши, що позиція нашої держави є відкритою та прозорою. Він також наголосив, що ця політика не спрямована проти інших країн.