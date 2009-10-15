В Європі не хочуть повторення газових криз

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжі БУЗЕК сподівається, що цієї зими не повториться ситуація з припиненням постачання газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільному брифінгу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Ми сподіваємося, що цієї зими не буде таких проблем, як минулої зими, коли дві країни ЄС - Болгарія та Словенія - не отримували газ», - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2009 року Росія на два тижні припинила постачання газу в Європу через територію України, мотивуючи це відсутністю угоди на продаж газу самій Україні.