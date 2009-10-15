Президент ЄП хоче угоду з Україною про інвестиції в трубопроводи

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК виступає за схвалення угоди з Україною про інвестиції в українські трубопроводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Європарламенту заявив сьогодні журналістам в Брюсселі на спільному брифінгу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Ми обговорили наші спільні загрози та виклики в енергетичній сфері. І я підтримую необхідність угоди з Україною про інвестування в українські трубопроводи», - сказав президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року в Брюсселі відбулася конференція з модернізації української газотранспортної системи, під час якої Україна представила техніко-економічне обґрунтування модернізації.

Зараз Україна також разом з країнами-партнерами планує представити у Брюсселі ТЕО Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).