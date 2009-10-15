Європарламент направить спостерігачів на вибори в Україну

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжі БУЗЕК сподівається на демократичні президентські вибори в Україні і обіцяє направити спостерігачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільному брифінгу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Ми очікуємо прозорих демократичних виборів через три місяці, таких, якими вони були під час третього туру голосування в 2004 році», - сказав Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту також повідомив, що отримав запрошення від Центральної виборчої комісії України надіслати спостерігачів на вибори, і запевнив, що Європарламент зробить це.